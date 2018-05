Spreker Dodenherdenking overleden

Hij was uitgenodigd om te spreken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zijn voordracht wordt nu gedaan door zijn biograaf Frank Krake.

Alosery overleed woensdagnacht in Hamburg. Hij was daar voor een herdenking.

Werkkampen

In de Tweede Wereldoorlog zat Alosery in een werkkamp van de nazi’s. Hij wist te ontsnappen maar werd in 1944 weer opgepakt wegens ’werkweigering’.

Via Kamp Amersfoort werd hij naar concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland gestuurd.

Cap Arcona

In 1945 werd hij op het Duitse cruiseschip Cap Arcona gezet. Het schip met vluchtende SS’ers en gevangenen werd op 3 mei 1945 door de geallieerden gebombardeerd, waarna het zonk. Duizenden opvarenden kwamen daarbij om het leven. Wim Alosery was de laatste West-Europeaan die het verhaal nog kon navertellen.

Donderdag zou Alosery nog een krans leggen ter herdenking van de ramp met de Cap Arcona.