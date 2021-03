China beschuldigt Australië van schenden mensenrechten

China maakt zich zorgen om de mensenrechten in Australië. Ⓒ AFP

China is vrijdag naar de Verenigde Naties gestapt (VN) omdat het land zich zorgen zegt te maken over hoe er met de mensenrechten wordt omgegaan in Australië. De opvangcentra voor vluchtelingen in het land zouden namelijk volgens China allesbehalve goed gefaciliteerd zijn.