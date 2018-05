’Kunnen we hier ergens babymelkpoeder kopen?’

Duizenden Chinese toeristen bezoeken de Designer Outlet Roermond om te winkelen. Het kopen van luxe items is een van de grootste redenen voor Chinezen om te reizen. Ⓒ ANP

Roermond - Zo’n baas willen we allemaal wel! Die gewoon even bijna 4000 werknemers trakteert op een tripje naar de andere kant van de wereld. Designer Outlet Roermond, waar donderdag de eerste vierhonderd personeelsleden van het bedrijf Sunhope hun gratis vakantie aftrapten, was voor eventjes nóg meer Chinatown.