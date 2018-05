IJzersterk meisje liet slagboom niet los: ’Spannende minuut!’

Al met al duurde het hele voorval niet langer dan een minuut. Toch zal de 25-jarige Joshua uit Velsen afgelopen woensdag niet snel vergeten. Nadat de boot de sluis was gepasseerd, startte hij zijn auto weer. „De slagbomen gingen omhoog en tot mijn grote verbazing zag ik een meisje van de grond gelanceerd worden”, vertelt hij aan De Telegraaf. „Het ging allemaal heel snel - te snel om te bevatten wat er eigenlijk gebeurde.”

’Mensen probeerden haar op te vangen’

Daar hing het meisje dan, met twee handjes stevig om de rood-witte slagboom geklemd. „Plotseling stopte de slagboom met omhoog gaan en hing het meisje hoog in de lucht. Een man en vrouw spoedden zich naar het meisje. Ze gingen onder haar staan om haar op te vangen.” Als het meisje zou loslaten, zou ze meters naar beneden vallen.

Inmiddels waren alle ogen in de omgeving gericht op het bungelende kind. Spelende kinderen, ouders op de fiets - allemaal keken ze met hun adem ingehouden toe hoe dit af zou lopen.

’Spannende minuut’

Het meisje liet de slagboom niet los en hing volgens de ooggetuige in totaal ongeveer een minuut aan de slagboom voordat deze naar beneden kon. „Het was een spannende minuut”, besluit hij.

In alle hectiek zag Wong nog wel een kans om vanuit de auto nog snel een foto te maken met zijn smartphone: een plaatje dat donderdag het hele internet over ging. Mede daardoor wordt in de loop van de dag duidelijk dat het om de 8-jarige Sofie uit Spaarndam gaat.

’Sterk door de klimmuur’

„Gelukkig gaat Sofie elke week naar de klimmuur in Haarlem”, wist de vader van haar vriendinnetje Noa te vertellen. „Daardoor is ze heel sterk in haar handen. Misschien is dat haar redding geweest.”