Overheid opent coronaloket voor ondernemers

„We weten nog steeds niet waar het heen gaat met de economie, maar we zien wel dat het voor steeds meer bedrijven iets betekent. We studeren op alle terreinen om het een standje sterker te doen”, zegt de VVD-bewindsman.

Wiebes wil per direct de informatie van de overheid voor ondernemers verbeteren. Hij heeft daarom het nummer 0800-2117 geopend waar bedrijven terecht kunnen met vragen over het coronavirus. „Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.”

Thuis

De minister heeft dinsdag gesproken met werkgeversorganisaties over de gevolgen van het coronavirus. Wiebes: „Er zijn veel bedrijven met vragen over dingen die in het buitenland gebeuren, maar in Nederland niet. Ze willen weten wat nuttig is om te doen. Heeft het bijvoorbeeld zin om medewerkers thuis te houden, evenementen af te gelasten en kunnen er nog buitenlandse reizen worden gemaakt.”

Op dit moment maken bedrijven al volop gebruik van de werktijdverkorting. Wiebes overweegt om binnenkort borgstellingsregelingen voor kredieten open te stellen om bedrijven te helpen die worden getroffen door plotselinge vraaguitval.

Scenario’s

Wiebes geeft ook al een doorkijkje naar ernstigere scenario’s. „Dat is nu nog lang niet aan de orde”, legt de VVD-minister uit. „Maar we zijn ons wel aan het voorbereiden op de fase dat bedrijven heel serieus in zwaar weer komen. Dat is ook de fase waarin diensten en kritieke infrastructuur geraakt worden in hun continuïteit, bijvoorbeeld door hoog ziekteverzuim.” Het gaat hierbij om onder andere de elektriciteitsvoorziening. Wiebes: „Daar werken we scenario’s voor uit. Als dat gaat gebeuren: wat moeten we dan doen?”

De minister sluit niet uit dat er extra geld nodig is voor de aanpak van het coronavirus, maar wil nog niet vooruitlopen op bedragen. „We kijken van dag tot dag wat er nodig is. Wij zullen op dingen voorbereid zijn en dat gene doen wat nodig is.”