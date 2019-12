Cel geëist tegen oud-voorzitter ondernemingsraad politie

De 58-jarige Frank G. uit Almere gaf meer dan 3 ton uit in horecagelegenheden op rekening van de politie. „Het feit dat hij met de creditcard van de politie betaalde, was voor hem voldoende om de uitgave als zakelijk te zien”, aldus de officier van justitie. Met valse facturen werden kosten verantwoord in de boekhouding. Volgens het OM heeft G. het publieke vertrouwen in de politie schade toegebracht.

