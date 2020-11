Meisje van 17 overleden in Anna Paulowna

Ⓒ ANP / HH

ANNA PAULOWNA - Een meisje van 17 is zondagavond overleden in Anna Paulowna, meldt de politie maandag. Het meisje werd rond 21.15 uur bewusteloos naast haar fiets aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze is dezelfde avond nog overleden.