Geen bankgeheim meer: 200.000 euro van Drutense in beslag genomen

De Drutense zou ook opzettelijke onjuiste aangiften van inkomstenbelasting hebben gedaan. Er is ’digitaal’ beslag gelegd op het geld. Daarnaast heeft de FIOD ook de administratie, fysiek en digitaal, in beslag genomen.

Zwitserland had jarenlang een bankgeheim. Dat bankgeheim is echter na overleg tussen Zwitserland en de Europese Unie opgeheven.

Verzoek in 2015

In 2015 heeft de Belastingdienst een verzoek gedaan aan de Zwitserse overheid om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse ingezetenen. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van de Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank.

Nadat de Zwitserse overheid had gemeld bij de FIOD welke Nederlanders geld op een Zwitserse bank hebben staan, bleek dat een aantal rekeninghouders niet bij de Belastingdienst hadden opgegeven dat ze geld op een Zwitserse bank hadden staan. Dat is echter wel verplicht. Een van de Nederlanders die dit niet had gemeld, was de 58-jarige Drutense.