Britse variant coronavirus grijpt om zich heen

Te hopen is dat de VK variant niet leidt tot veel meer ziekenhuisopnamen waardoor, zoals hier in Haarlem, patiënten verplaatst moet worden. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De Britse variant van het coronavirus grijpt langzaam om zich heen in Nederland. Inmiddels zijn er elf gevallen vastgesteld, zo meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een update. In Rotterdam is een uitbraak op een basisschool. Van grip op de situatie lijkt geen sprake: er is nog veel onzeker.