’Bestuur FvD kan Baudet niet zomaar uit partij zetten’

Thierry Baudet Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of het bestuur van het verscheurde Forum voor Democratie het boegbeeld Thierry Baudet uit de partij kan zetten. Dat hangt af van de vraag of Baudet al echt uit het bestuur is, zegt jurist Marjan Olfers, deskundige op het gebied van verenigingsrecht.