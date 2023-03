Binnenhof bodemloze put: renovatie fors duurder en duurt langer

Dat zeggen bronnen tegen De Telegraaf, die spreken van een ’zooitje’ bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat de verbouwing in goede banen moet leiden. Woonminister Hugo de Jonge erkent dat momenteel aan een ’nieuwe planning’ wordt gewerkt.

De ’advies- en ontwerpkosten’ rond het megaproject zijn fors gestegen. Ook zijn bouwmaterialen duurder geworden, door de oorlog in Oekraïne en gierende inflatie. Het hele project is nu al ruim 50 procent duurder dan in 2015 werd begroot. Werd toen nog gerekend op 475 miljoen euro, nu staat de teller op 734 miljoen euro. „Reken maar dat het daar niet bij blijft”, zegt een ingewijde. Alleen al aan extra veiligheidsmaatregelen op het ’nieuwe Binnenhof’ is het Rijksvastgoedbedrijf een fortuin kwijt.

Bekijk ook: Milieuclub eist stop op verbouwing Binnenhof om stikstof

Het is de zoveelste tegenvaller rond de renovatie. Eerder moest een architect wijken die volgens critici ’megalomane plannen’ had met het Tweede Kamergebouw: zo was in haar ontwerp een tropische kantoortuin ingetekend. Daar ging een streep door, de architect kreeg een vertrekpremie van 2,7 miljoen euro.

Door gedoe met stikstofvergunningen werd de renovatie in 2020 al met een jaar uitgesteld. Nu gooien strenge stikstofregels opnieuw roet in het eten, zo is de verwachting.