Kan je de loterij kraken? Deze man probeerde het en woont nu op een tropisch eiland

Stefan Mandel wist de Lotto meerdere malen te ’kraken’ en won ooit meer dan 24 miljoen euro Ⓒ Nieuwsblad

Brussel - €67,5 miljoen. Zoveel zit er in de prijzenpot bij de oudejaarstrekking van de Staatsloterij. De hoofdprijs bedraagt €30 miljoen. De Postcode Loterij heeft bijna net zo’n grote prijzenpot: de hoofdprijs is €56,7 miljoen. Maar zo’n jackpot winnen is puur geluk. Of bestaat er tóch een trucje om dat bedrag binnen te harken? Een kwarteeuw geleden deed een wiskundefreak een beredeneerde gooi naar de jackpot. Het werd zijn meest succesvolle deelname ooit.