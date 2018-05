Zwijggeld voor Stormy uit de zak van Trump

Stormy Daniels krijgt goed betaalde optredens na optredens sinds haar claim dat ze een affaire had met Trump. Ⓒ foto AFP

New York - Het Witte Huis probeert de schade rond Stormy-gate met man en macht te repareren. Maar na het optreden van Donald Trumps nieuwe advocaat, Rudy Giuliani, is de verwarring over de affaire van de president met een pornoactrice alleen maar vergroot. Giuliani zegt nu dat Stormy toch geld uit de zak van Trump heeft gekregen.