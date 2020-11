Nieuwe corona-uitbraak in Witte Huis

Een van de besmette medewerkers is politiek directeur Brian Jack. Hij werd afgelopen weekend gediagnosticeerd, nadat hij op verkiezingsavond met enkele honderden gasten een feestelijke bijeenkomst in het Witte Huis bij had gewoond. Volgens The New York Times heeft nog een adviseur van Trump positief getest. Wie dat is en of die persoon ook aanwezig was op het feest, is niet bekend.

Meadows, Carson en Bossie

De nieuwe besmettingen zijn aan het licht gekomen nadat al duidelijk was geworden dat Trumps stafchef Mark Meadows het uiterst besmettelijke longvirus had opgelopen. Deze week werd ook bekend dat huisvestingsminister Ben Carson en adviseur David Bossie, die de leiding heeft over Trumps juridische offensief tegen de verkiezingsuitslag, positief hadden getest.

Trump zelf bleek in oktober het virus te hebben opgelopen. Nadat hij enkele dagen in een militair hospitaal verbleef, waar hij meerdere experimentele behandelingen kreeg, hervatte Trump snel weer zijn campagneactiviteiten. Ook first lady Melania Trump en zoon Barron zijn eerder besmet geraakt met het coronavirus.