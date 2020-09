Provinciale Staten Utrecht: onderzoek naar kerncentrales in provincie

Provinciale Staten willen onderzoeken of kerncentrales mogelijk zijn in Utrecht. Ⓒ ANP/ HH

Utrecht - De Provinciale Staten van Utrecht willen dat onderzocht wordt of kerncentrales mogelijk zijn in de provincie. Een motie die werd ingediend door de VVD, FvD, CDA en 50Plus hiertoe is woensdagavond in de Provinciale Staten-vergadering aangenomen.