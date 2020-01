’VS sturen duizenden extra manschappen naar Midden-Oosten’

De bronnen zeggen dat het besluit niets heeft te maken met de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die kwam vrijdag om het leven door een Amerikaanse luchtaanval in Irak. Iran heeft al laten weten de dood van de generaal te zullen vergelden.

De VS maakten eerder deze week bekend zo’n 750 extra manschappen naar het Midden-Oosten te sturen. Toen was al duidelijk dat mogelijk meer versterkingen zouden volgen. De inzet van de extra troepen volgde op gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad.

Ambassade Irak

Bij de ambassade in de Iraakse hoofdstad was gedemonstreerd na Amerikaanse luchtaanvallen op bases van een door Iran gesteunde militie. Die zat volgens de VS achter een raketaanval die het leven had gekost aan een Amerikaan.

