Heldenonthaal Britse veteranen

Ze ogen breekbaar inmiddels. Meerdere oud-militairen zitten in een rolstoel of kunnen alleen nog voetje voor voetje lopen. Maar in het hoofd zijn het allemaal nog jonge kerels. Net als in de herfst van ’44 toen ze deelnamen aan de Slag om Arnhem of tijdens gevechten in de winter van 1945 in het zuiden van ons land.

Richard Forrester (92) herinnert zich die eerste keer in Nederland nog goed. De schutter schiet vol wanneer hij denkt aan al de dankbare mensen langs de kanten van de weg. „Ze gaven ons eten en bloemen. Waren dolblij dat die … Duitsers weg waren”, vertelt hij. Op de plek van de puntjes gebruikt de Brit een woord dat een gentleman niet in de mond neemt. „Sorry daarvoor.”

Ⓒ BOUWMAN, RENE

’Komen heel graag terug’

Ook landgenoot Jeffrey Haward roemt tijdens een ontvangst in Amersfoort onze warmte. Hij is voor de zestiende keer terug. Maanden lag hij met zijn eenheid in Limburg. De sergeant sloot er hechte vriendschappen. Levenslange relaties waar alleen de dood een einde aan kan maken. En zelfs dat niet helemaal. „Helaas zijn veel mensen overleden, maar hun kinderen hebben het overgenomen. Daarom komen mijn vrouw en ik heel graag terug.”

Hoe graag weten de organisatoren van de reis aan Nederlandse zijde, Monique Hekman en Frans Ammerlaan. Vrijwilligers en defensie ontvangen de veteranen met alle egards. 25 Londense taxichauffeurs rijden ze overal voor niks heen. Maar het leeuwendeel van de kosten, hoesten de oud-strijders volgens Ammerlaan zelf op. Ze halen het geld voor de reis op door te collecteren. Bijvoorbeeld bij grote sportwedstrijden.

Ⓒ BOUWMAN, RENE

’Moeten deze mannen heel dankbaar zijn’

De gepensioneerde overste Erwin Vonk die als vrijwilliger betrokken is bij de ontvangst, staat iets apart van de groep te kijken. De Afghanistan-veteraan is diep onder de indruk van de oude mannen. Het is gek genoeg een detail dat hem onverwacht raakt; de insignes op hun baretten. „Dezelfde als die je op de grafstenen op de begraafplaatsen bij Arnhem ziet”, weet de cavalerist. „Als je dat tot je laat doordringen, besef je helemaal dat we deze mannen heel dankbaar moeten zijn.”