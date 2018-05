VS overweegt actie tegen China

Sarah Sanders tijdens een persconferentie. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Witte Huis overweegt maatregelen te nemen tegen de stationering van militair materieel door China op eilanden in de Zuid-Chinese Zee. „We zijn terdege bewust van de Chinese militarisering in de Zuid-Chinese Zee. We hebben onze verontrusting hierover rechtstreeks uitgesproken tegen de Chinezen. Dit kan consequenties hebben, op de korte en lange termijn”, aldus regeringswoordvoerster Sarah Sanders.