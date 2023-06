Chaos rondom omstreden natuurherstelwet: geen steun van milieucommissie EU-parlement

Bij het maken van groene EU-wetten bepaalt de milieucommissie normaal gesproken in belangrijke mate de inzet van het Europarlement voor onderhandelingen met de lidstaten. Maar dinsdag waren er 44 stemmen voor de wet en 44 stemmen tegen. Daarmee is de natuurherstelwet verworpen door de normaal zo groene milieucommissie.

Het hoofdpijndossier schuift nu door naar de vergadering van het voltallige parlement in Straatsburg. Naar verwachting buigen de ruim 700 Europarlementariërs zich in juli over het plan.

Tegen het plan-Timmermans is veel weerstand. Het doel, meer biodiversiteit en natuurherstel, kan op steun rekenen. Maar vooral de christendemocraten en liberalen van de rechterflank vinden de inhoud van de wet onacceptabel. Ze vrezen een nieuwe ramp voor boeren, vissers en de bosbouw. In Nederland is het kabinet fel tegen de wet vanwege het verslechteringsverbod rond natuur buiten Natura 2000-gebieden. Den Haag vreest voor een tweede juridische stikstofcrisis.

Het is de eerste keer dat PvdA-prominent Timmermans en het kabinet zo hard recht tegenover elkaar staan. Nederland delfde vorige week het onderspit in Luxemburg: een meerderheid van lidstaten wil door met de natuurherstelwet.

Nieuw voorstel

In het Europees Parlement eist het CDA een nieuw voorstel van Brussel. „Wanneer ziet Frans Timmermans in dat dit niet de manier is om zijn wet door te drukken?”, reageert CDA-delegatieleider Esther de Lange. „Het voorstel zit verkeerd in elkaar. Het verslechteringsverbod hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven dichtbevolkte landen als Nederland, waardoor vergunningverlening voor de energietransitie, de voedselproductie en het bouwen van huizen op losse schroeven komen te staan.”

VVD-Europarlementariër Jan Huitema vindt dat er dinsdag een ’duidelijk signaal’ is afgegeven door de milieucommissie: „Dit voorstel moet beter. Ik blijf me ervoor inzetten dat de juridische gevolgen voor woningbouw, landbouw, infrastructuur en duurzame energieopwekking serieus worden genomen in de uiteindelijke wettekst. We willen geen stikstofcrisis 2.0.”

Teleurstellend

PvdA’er Mohammed Chahim, partijgenoot van Timmermans, spreekt van een pyrrusoverwinning. Hij denkt dat het linkse kamp genoeg stemmen kan verzamelen voor een meerderheid in het voltallige Europees Parlement. Hij stelt dat de christendemocraten de wet gebruiken als campagnemateriaal voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Chahim vindt het teleurstellend dat de milieucommissie geen steun heeft uitgesproken: „Een verlies voor de natuur én voor de boer! Op dood land kan je geen voedsel verbouwen en in oververhitte steden kan je niet leven: natuurherstel gaat over de toekomst van ons allemaal.”