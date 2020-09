Frankrijk meldt fors minder coronabesmettingen

Mensen dragen een mondkapje op straat in de Franse hoofdstad Parijs. Ⓒ ANP / HH

PARIJS - De gezondheidsautoriteiten in Frankrijk hebben maandag fors minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het waren er afgelopen etmaal 4070, terwijl er vorige week meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag werden gerapporteerd. Het is wel zo dat het cijfer op maandag vaak lager is omdat op zondag minder wordt getest.