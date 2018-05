’Oud-raadslid D66 Nico V. drogeerde en verkrachtte jongen (14)’

Via een homosite had de jongen contact met het Nico V. en werd een ontmoeting geregeld. Die vond afgelopen juli plaats in de woning van V. in Capelle aan den IJssel. Als de twee elkaar ontmoeten, waar Shailende R. ook bij is, gaat het snel mis.

Zware pillen

De jongen krijgt drie pillen toegediend. Volgens medeverdachte R. zou V. deze zelf hebben gemaakt. De pillen bevatten de stof 3-MCC, waardoor je in extase kan raken en zin krijgt in seks. Je kan er echter ook angstig van worden. Ook zit er Viagra in de pillen. Door deze combinatie was de jongen weerloos, stelt het Openbaar Ministerie (OM) volgens het AD.

Het wordt de jongen al snel zwart voor de ogen en kan hij niet meer lopen. Als hij af en toe wakker wordt, ziet hij hoe de mannen seksuele handelingen bij hem uithalen.

’Angst voor Nico V.’

Shailendre R. verscheen donderdag voor de rechter in Rotterdam waar hij het hele verhaal bekende. V., waar R. een relatie mee had, was er niet bij. Hij wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum en heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Volgens R. was hij die bewuste nacht onder invloed van drugs. Hij deed dit uit angst voor V., die volgens R. de touwtjes in handen had. ,Ik heb vreselijke spijt”, verklaarde R. aan de rechter. ,,Ik leef met hem mee, want ik ben vroeger ook misbruikt.”

’Leven beschadigd en verpest’

De moeder van de jongen sprak donderdag ook in de rechtbank. „Zijn hele leven is beschadigd en verpest”, tekende het AD op uit haar mond. ,,Hij had ook een hersenbloeding kunnen krijgen. Of een hartstilstand. Wat hadden jullie dan met hem gedaan?”

De jongen is er niet goed aan toe. Hij kreeg ademnood, hoofdpijn en moest veel overgeven. Na de bewuste nacht was hij enorm angstig en moest hij een zware hiv-kuur ondergaan. De jongen krijgt nog altijd therapie.

Eis

De officier van justitie heeft tegen R. 36 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Van het OM moet hij ook een zedenbehandelingtraject ondergaan.

V. moet later dit jaar voor de rechter verschijnen. Hij wordt er ook van verdacht kinderporno in zijn bezit te hebben gehad.