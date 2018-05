Nederland worstelt met de juiste wijze van herdenken

Hobbes ’Bob’ Dijkstra was 21 toen hij op 7 april 1945, na eerst gruwelijk te zijn gemarteld, in het Friese Makkum door de Duitsers werd vermoord. Van de gereformeerde student is een afscheidsbrief bewaard, die door de historici Amanda Kluveld en Jan Weitkamp onder de aandacht is gebracht. Bob legt hierin op indrukwekkende wijze uit waarom hij besloot om bij het verzet te gaan. Hij beschouwde het domweg als zijn ’plicht’: „Ik ben een christen én krachtig gebouwd én jong. Wie zou het dan moeten doen?”