Trump heeft nu al ruzie met zijn buren

Omwonenden zijn beducht voor een fikse portie burengerucht als Trump zijn intrek neemt in Mar a Lago, zeker als dat de status van luxe club behoudt. Ⓒ Los Angeles Times / Polaris

MAR A LAGO - Nog voordat Donald Trump is ingetrokken in zijn ’estate’ in Mar-a-Lago heeft hij al ruzie met zijn buren. Die willen niet dat de president na 20 januari - als hij de sleutels van het Witte Huis moet overdragen aan Joe Biden - daar zijn intrek neemt en hebben al een gepeperde brief gestuurd naar de gemeente waarin hij wordt gesommeerd om vooral weg te blijven.