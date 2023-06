Premium Het beste van De Telegraaf

Vooral de Italianen lijken hun huid duur te verkopen Hoogspanning in Luxemburg: het is nu of nooit voor een Europese asieldeal

Door Alexander Bakker

Vluchtelingen komen aan in Catania, Italië. Volgens ingewijden speelt dat land een hoofdrol tijdens de moeizame onderhandelingen over Europese migratieregels. Ⓒ ANP/HH

Luxemburg - Na jaren stilstand proberen EU-migratieministers donderdag een doorbraak te bereiken over een hervorming van de Europese asielregels. Het is nu of nooit, zo klinkt het in de wandelgangen van het EU-vergaderpaleis in Luxemburg. Vooral de Italianen verkopen hun huid duur. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel): „Ik wil er graag uit komen, maar we zijn er nog niet.”