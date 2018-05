Drama in Utrecht: moeder en kind (2) zwaargewond na val uit flat

Rond 21.30 uur ging het mis bij een flat van vier verdiepingen hoog aan de Othellodreef, dat is dicht in de buurt bij station Utrecht Overvecht. Hulpdiensten troffen de vrouw en haar kind in de bosjes aan.

’Vrouw schreeuwde van de pijn’

Volgens een getuige sprong de vrouw vanaf de bovenste verdieping, meldt RTV Utrecht. De vrouw schreeuwde het uit van pijn, aldus een verslaggever van de regionale omroep die kort na de val ter plekke kwam.

Toen het ongeluk gebeurde, zou er ook een man in de woning aanwezig zijn geweest. Hij is opgevangen door de hulpdiensten.

Zwaargewond naar ziekenhuis

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde in de buurt.

Het is niet duidelijk hoe het met de moeder en haar kind gaat en of ze in levensgevaar verkeren.

Onderzoek

De politie doet onderzoek bij de flat en verwacht vrijdag meer informatie te kunnen geven over wat zich precies heeft afgespeeld.