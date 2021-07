Coronaminister De Jonge vraagt OMT om spoedadvies vanwege oplopende besmettingen

Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge voorafgaand aan een overleg in de Tweede Kamer. Het is daarom niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames, die overigens nog altijd een stuk lager zijn dan eerder dit jaar.

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 104 coronapatiënten. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af, tot 102.

De Jonge hoopt dat het advies van het OMT donderdag aan het eind van de dag bekend is. De deltavariant, eerder bekend als de Indische variant, zorgt net als in andere Europese landen nu vermoedelijk voor extra besmettingen.

Waar het aantal positieve tests afgelopen week rond de duizend bleef schommelen, „tikken we nu de 3600 aan”, zegt minister De Jonge. „Je ziet dus dat het rap oploopt.”

Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca, bleek dinsdag.

Alleen de thuissituatie is nog vaker de „setting van besmetting” in de cijfers van het RIVM. Van de mensen die afgelopen week positief testten, is ongeveer 35 procent besmet door een gezinslid of een andere huisgenoot. Vorige week was dit ruim 50 procent.

Nederland telt in totaal zo’n 18.000 coronagerelateerde doden. Van 1,7 miljoen landgenoten is bekend dat ze het coronavirus opliepen.