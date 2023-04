Inmiddels zestig Nederlanders geëvacueerd uit Soedan

Hoekstra zegt blij te zijn dat zij nu veilig zijn. „We blijven alles op alles zetten om andere Nederlanders die dat willen te evacueren.”

Maandagochtend landde de eerste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan in Jordanië, met aan boord 32 evacués. Op deze vlucht zaten 15 Nederlanders. De vlucht was niet vol, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Op het moment van vertrek waren er niet meer mensen aanwezig die meegenomen konden worden op deze vlucht.”

Enkele tientallen Nederlanders zijn uit Soedan naar Jordanië vertrokken met Duitse evacuatievluchten. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het gaat om 42 Nederlanders die behoorden tot de 311 evacués aan boord van drie vluchten. Ook zijn een aantal Nederlanders zondagavond aangekomen in het Oost-Afrikaanse land Djibouti, met een Franse vlucht. De mensen die vanuit Soedan naar Jordanië zijn geëvacueerd, worden later naar Nederland gebracht, aldus BuZa.

De evacués zijn in Jordanië en Djibouti opgevangen door medewerkers van het snel consulair ondersteuningsteam (SCOT). Het SCOT is een team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat snel kan worden ingezet in een gebied waar veel Nederlanders hulp nodig hebben.

Eerder meldde het ministerie dat een aantal Nederlanders in Soedan niet meeging met de evacuatie. Sommigen wilden familieleden niet achterlaten. Anderen zeiden het vliegveld niet te kunnen bereiken omdat ze geen vervoer hadden. Ook vond een aantal Nederlanders het niet veilig genoeg om zich te verplaatsen. Deelname aan de evacuatie is vrijwillig.

Half april braken in Soedan zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de hoofdstad Khartoem. Ook daarbuiten wordt op verschillende plaatsen gevochten. Eerder liet het ministerie al weten dat ruim 150 Nederlanders in Soedan zich gemeld hadden voor evacuatie.