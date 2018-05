Vrouw omgekomen rijleraar: ’Hij stierf in het harnas’

Volgens zijn vrouw Carla was de fatale botsing met de trein „een ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Henk was al heel lang zelfstandig rijleraar. „Hij is gestorven in het harnas.”

Andere rijscholen steunen de nabestaanden van Reinink. Zo nemen ze zijn cursisten over.

’Hier kon niemand iets aan doen’

Een 18-jarige vrouw uit Bussum die op het moment van het ongeluk les kreeg van Henk, wist op tijd de auto te verlaten. „Ik ken haar niet”, zegt Carla tegen het AD. „En ik weet natuurlijk niet precies wat er is misgegaan. Maar nee, hier kon niemand iets aan kon doen.”

Carla vindt het vreselijk voor de 18-jarige vrouw die rijles had. „Ik leef ook met haar mee. En we zullen hier ooit samen over praten. Als zij contact wil opnemen, is zij van harte welkom.”

’Ik hoef het nu niet te weten’

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, vindt Carla nu niet belangrijk. „Wat de oorzaak ook is geweest, ik hoef het nu nog niet eens te weten. Ik krijg hem er niet mee terug. Nu ben ik vooral bezig hem een mooie uitvaart te bezorgen.” Dinsdag is de uitvaart van Henk Reinink.

Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk is nog niet afgerond. ProRail was donderdag bij de plek van het ongeluk om te kijken of de veiligheid daar verbeterd kan worden.