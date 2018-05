Storm voor de stilte

Als hij zich vertoont, zal hij meteen worden opgepakt, bevestigt een woordvoerder van burgemeester Van Aartsen, die eraan toevoegt ’alle mogelijke maatregelen’ te nemen om de herdenking waardig en respectvol te laten verlopen.

’Huisarrest’

Naast Meijerink heeft ook de ’Damschreeuwer’, die in 2010 voor veel paniek zorgde, nog jaarlijks een gebiedsverbod. Hoeveel anderen er een hebben gekregen, laat de woordvoerder van de burgemeester in het midden. Diverse personen krijgen wel ’huisarrest’.

De politie zet vrijdagavond waarschijnlijk ’stillen’ in burger in, met het signalement bij zich van mensen die niet in de buurt mogen komen, weet veiligheidsdeskundige Michiel de Weeger. „Bij veel grote evenementen zijn er mensen die ze er niet bij willen hebben. Ze kunnen ook iemand vanaf zijn huis volgen. De kans dat je er doorkomt, is klein.”

