Gutenberg-bijbel geveild voor ruim 1 miljoen

De revolutionaire drukpers van Gutenberg. Ⓒ AFP

HAMBURG - Een bijbel van de drukpers van Johannes Gutenberg is maandag in Hamburg geveild voor 1.050.000 euro. Een particuliere Zwitserse verzamelaar kocht het tweedelige werk uit 1462, zei veilinghuis Ketterer Kunst. Volgens een woordvoerster is het de duurste bijbel die ooit in Duitsland is verkocht.