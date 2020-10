Aanhoudende hoofdpijn vrouw (25) blijkt lintworm in hersenen

CNN schrijft over de infectie die de vrouw opliep. Al zeven jaar klaagde ze twee tot drie keer per maand over ernstige hoofdpijn. Met medicatie tegen migraine waren de pijnen te onderdrukken. De laatste aanval hield meer dan een week aan en ging gepaard met ernstigere visuele afwijkingen. De twintiger begon steeds minder te zien. Een MRI-scan van de hersenen wees volgens doktoren in eerste instantie een breintumor uit. Maar tijdens een ingreep werd een cyste vol met lintwormlarven verwijderd.

Uit een publicatie in The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene eind september, bleek dat de Australische nooit naar het buitenland was gereisd. Eerdere lintworminfecties in het brein kwamen eigenlijk alleen voor onder Australiërs die terugkeerden van hun reis of immigranten uit streken als Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Verwarring

De vrouw leed dus aan een aandoening die ook wel bekend staat als cysticercosis, veroorzaakt een parasitaire infectie van het zenuwstelsel. ,,De tijd tussen infectie en het ontstaan van symptomen kan variëren van twee weken tot enkele jaren. Bij cysticerci in de hersenen kunnen symptomen van hersenvliesontsteking ontstaan, maar ook epileptische aanvallen. Verwarring met de diagnostiek van hersentumoren kan optreden’’, zo meldt het RIVM. Die diagnose kreeg de Australische in eerste instantie ook gesteld.

Lintwormen nemen meestal hun intrek in de darmen van de mens, een infectie die bekend staat als Taenia. Soms kan die vanzelf overgaan zonder het gebruik van medicatie. De parasiet wordt vaak overgedragen wanneer mensen bijvoorbeeld onvoldoende verhit varkensvlees consumeren.