VVD en CDA botsen in EP om asielkind

Het gaat om de hervorming van het zogeheten Eurodac-systeem, een database waarin nieuwkomers worden opgenomen. De leeftijd waarop kinderen worden geregistreerd was veertien, maar moet naar zes jaar. Het enige punt dat nog open is, is de vraag of kinderen gedwongen mogen worden mee te werken.

„Als je niet registreert help je alleen maar mensensmokkelaars”, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. „Het eerste wat die doen is tegen kinderen zeggen dat ze niet moeten meewerken.”

’Geen fysieke dwang’

Het Europees Parlement stemde donderdag voor een resolutie van linkse partijen – mede gesteund door de VVD – om kinderen niet te kunnen dwingen mee te werken. „Wij zijn van mening dat je op minderjarigen geen fysieke dwang mag uitoefenen”, stelt VVD-Europarlementariër Hans van Baalen. Volgens hem betekent het zeker niet dat een weigeraar asiel zal krijgen. „Die heeft eerder de schijn tegen zich.”

Volgens Lenaers wordt het nu veel moeilijker om een streng asielbeleid af te dwingen en is wat de VVD heeft gedaan ook in strijd met wat het kabinet voorstaat.

Van Baalen reageert getergd: “Een kind knevelen en op de grond leggen is misschien beleid bij de EVP (de Europese fractie van het CDA, red.), maar niet bij ons.”