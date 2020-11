Stille tocht en inzamelingsactie voor doodgereden ’Loos’: ’We missen zijn gouden hart’

De deelnemers hebben mondkapjes op, houden zo goed mogelijk 1,5 meter tot elkaar en dragen blauwe ballonnen en lichtjes met zich mee.

Langs het parkoers dat ze aflegden stonden vele honderden mensen, velen hadden kaarsjes aangestoken. In stilte keken ze toe hoe de tocht voor Sebastiaan Theloosen aan hen voorbij trok. Ook burgemeester Marijke van Beek en de Wijchense wethouders liepen mee.

De tocht voerde door woonwijk De Ververt, waar het slachtoffer woonde, en langs de plek van de aanrijding, waar inmiddels heel veel bloemen en kaarsen zijn achtergelaten.

Tientallen mensen zijn uitgelopen. Ⓒ Roland Heitink / Persbureau Heitink

Aangekomen bij de plek waar Theloosen overleed, plaatsten veel mensen bloemen en kaarsen. Romeinse kaarsen werden aangestoken als een laatste eerbetoon. Onder een overkapping boven de plek hing een T-shirt en een vlag van voetbalclub NEC. Ook was een bord te zien met de tekst zinLOOS, een verwijzing naar zijn bijnaam Loos. Na ongeveer een half uur was de tocht ten einde.

Inzamelingsactie

Vrienden van de overleden man zijn zaterdag een inzamelingsactie begonnen voor de nabestaanden. Binnen een tijdsbestek van vijf uur is er al ruim 22.000 euro bijeengebracht via de inzamelingsactie.

„Dit verschrikkelijke nieuws raakt ons diep. Loos was nog maar 42 en we missen nu al zijn energie en hart van goud”, schrijven ze op het crowdfundplatform. „Onze harten gaan uit naar zijn vrouw Liv, zijn zoon Lyam en dochter Loïs. We zouden willen dat we iets van hun verdriet konden wegnemen. Naast liefde en kracht, wensen we hen rust en vooral zo min mogelijk zorgen toe. Het verlies is al groot genoeg.”

Pakketbezorger

De Wijchenaar zou een 18-jarige pakketbezorger uit Woerden hebben aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk. De bezorger reed de man aan en ging er vandoor. De Wijchenaar overleed op straat aan zijn verwondingen. De chauffeur uit Woerden werd later door de politie klemgereden in Beuningen. De Woerdenaar is vrijdag voor veertien dagen in bewaring gesteld door de onderzoeksrechter.