Verdachte zaak Caloh Wagoh vrij

Stefaan Bogaerts werd in september 2017 in zijn auto doodgeschoten.

DEN HAAG - Een van de verdachten uit het liquidatieproces Eris rond de motorbende Caloh Wagoh is vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Hij wordt onder andere verdacht van de moord op de Belg Stefaan Bogaerts in september 2017 in Spijkenisse.