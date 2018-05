Vrijmarktflater met juwelen

Titia Mulders (l.) voor camera Goedemorgen Nederland.. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Titia Mulders legde uit angst voor een overval haar dierbaarste juwelen niet in de kluis, maar verstopte ze in een kledingstuk. Dat bleek een slecht idee. Mulders verkocht op Koningsdag per ongeluk een jasje met peperdure oorbellen in de zakken. De prijs: tien euro.