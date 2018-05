Kapot van kluisjesroof

Dat zegt de advocaat Jasper Hagers van Blenheim Advocaten. Hij staat de stichting bij waarin zich bijna 40 gedupeerden hebben verenigd. Een paar weken na de kraak in de Rabobank in Oudenbosch meldden de eerste beroofde safelokethouders zich bij de raadsman.

Hagers wil eerst korte metten maken met het beeld dat de kluisjesbezitters louter criminelen en dubieuze zwartspaarders zijn. „Die zullen er ook zijn, maar ik zie mensen uit alle lagen van de bevolking. Hardwerkende ondernemers en oud-ondernemers en ouderen die hun hele leven gespaard hebben.”

’Appeltje voor de dorst’

Veel gedupeerden zijn Brabanders, die hun kostbaarheden uit de familie aan de Rabobank toevertrouwden nadat er thuis was ingebroken. „Een ander voorbeeld is een zorgmedewerker die tien jaar lang telkens wat geld opzij zette als appeltje voor de dorst. Of ouders die jarenlang spaarden voor de bruiloft van hun kinderen.”

Ze zijn nu hun dierbare bezittingen, die vaak onschatbare emotionele waarde hebben, helemaal of deels kwijt. „Er is vooral veel ongeloof en boosheid. Mensen kozen juist voor veiligheid. Sommigen kunnen al wekenlang niet slapen. Meerderen zijn zelfs opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen door de stress”, vertelt Hagers.

De advocaat wil niet zeggen hoeveel zijn gedupeerden ongeveer aan waarde zijn kwijtgeraakt. Op de vraag in hoeveel gevallen de schade hoger is dan de 45.000 euro die vergoed kan worden, antwoordt Hagers: „Meer wel dan niet.”

’Vooral contant geld meegenomen’

Politie en justitie zeggen dat er vooral contant geld is meegenomen. „Maar dat klopt pertinent niet. Eigendom-aktes, goud, juwelen en ook waardepapieren zijn ontvreemd. Gedupeerden hebben zelf gezien dat spullen niet meer in de boxen zaten en evenmin in het foto-album met achtergebleven spullen waren opgenomen.” Hagers schat, op basis van wat de leden van de stichting hebben verloren, de totale schade op een bedrag tussen de vijf en tien miljoen euro. Het zou daarmee de grootste bankroof zijn in de naoorlogse geschiedenis.

De gedupeerden zijn teleurgesteld in de wijze waarop ze zijn behandeld door de Rabo. „Ze vinden het onbegrijpelijk dat er geen informatieavond is gehouden voor iedereen. De gedupeerden ervaren het als vervelend dat ze herhaaldelijk gebeld worden door de bank.”

’Verzekeringskwestie’

Rabobank verschuilt zich volgens Hagers achter ’externen, tussenpersonen en de verzekeraar waarmee ze samenwerken’. „De bank kan nergens antwoord op geven en wil het afdoen als een verzekeringskwestie.”

Rabobank zegt de afhandeling van de zaak zeer serieus te nemen. „Wij realiseren ons goed dat het proces voor klanten emotioneel kan zijn. Het is een intensieve procedure die doorlopen moet worden om tot een zo zorgvuldige en goed mogelijke afhandeling te komen.”

’Juridische stappen’

De Stichting Gedupeerden Kluisroof Rabobank Oudenbosch overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de bank en de beveiligers. Hagers zal vrijwel zeker expertise inschakelen om aan te tonen of er fouten zijn gemaakt.