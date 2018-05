Bus Chili stort in zee, minstens twee doden

Zeker tien van de 31 inzittenden raakten gewond en volgens politieberichten worden ook nog personen vermist. De gewonden zijn met helikopters naar een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Puerto Montt gebracht.

De bus, die legerpersoneel vervoerde, schoot op een nationale weg in de regio Los Lagos van de weg en stortte veertig meter naar beneden in zee, zo zei de gouverneur van de provincie Llanquihue tegen de radiozender Radio Bío Bío. De militairen in de bus werkten aan het onderhoud van straten en bruggen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.