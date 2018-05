Nederland herdenkt de gevallenen

De rechter verbood donderdag een aangekondigd lawaaiprotest bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Voor de organisator ervan is een gebiedsverbod ingesteld.

Schrijver Daan Heerma van Voss spreekt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 mei-voordracht uit. Daarbij zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig, die daarna een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar worden ook twee minuten stilte in acht genomen.

De zeventienjarige Gytha te Nijenhuis uit Friesland leest op de Dam het gedicht voor waarmee zij de jaarlijkse dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei won. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), houdt kort daarna een speech.

De plechtigheden worden afgesloten met een defilé. Niet alleen op de Dam in Amsterdam, maar op honderden andere plaatsen in het land worden vrijdagavond de doden herdacht. Zo zijn er plechtigheden in Kamp Amersfoort, Westerbork, de Waalsdorpervlakte, Kamp Vught en Madurodam in Den Haag waar de Nationale Kinderherdenking plaats heeft.