Vulkaanuitbarsting Hawaii: gebied geëvacueerd

De uitbarsting van de vulkaan was het gevolg van een serie aardbevingen op het eiland in de afgelopen dagen. Op videobeelden is te zien hoe magma omhoog komt door een gat in de weg in de plaats Leilani Estates. Een drone filmde hoe lava door een bos stroomde. De autoriteiten hebben in het evacuatiegebied hoge concentraties zwaveldioxide gemeten.

Ontheemde eilandbewoners kunnen terecht bij meerdere opvangcentra. Ook heeft gouverneur David Ige een beroep gedaan op de National Guard. De troepen moeten assisteren bij de evacuatie van inwoners en waken over de veiligheid. Ige waarschuwde op Twitter dat lava straten heeft bereikt in het getroffen gebied, waar volgens hem ongeveer 770 gebouwen staan.

Inwoners spraken volgens het lokale Hawaii News Now op sociale media over metershoge ’fonteinen’ van lava. „Toen ik hier veertien jaar geleden een huis kocht, wist ik iets als dit zou kunnen gebeuren”, zei een man, die erkende dat hij zich toen niet besefte wat een vulkaanuitbarsting precies om het lijf zou hebben. „Mijn gezin en huisdieren zijn veilig. Dat is het enige wat ik echt belangrijk vind.”