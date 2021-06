Kabinet sorteert voor op vaccinatie kinderen

„Het helpt als je 12- tot 18-jarigen vaccineert”, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) voorafgaand aan het Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. „Het kan en het is veilig.”

Het Outbreak Management Team (OMT) schetste in z’n advies van afgelopen week het nut van uitbreiding van het vaccinatieprogramma. Zou het kabinet ervoor kiezen om 12- tot en met 17-jarigen voor de nazomer te vaccineren, dan zou dat het reproductiegetal (R), de mate waarin het virus zich verspreidt, met 15 tot 20 procent drukken. Zouden alleen volwassenen een vaccin krijgen, dan zou de R in het najaar maar net onder de 1 blijven.

„Naast individuele bescherming en een gunstig effect op de R, zal dit de kans dat scholen in het najaar weer (gedeeltelijk) gesloten moeten worden voor fysiek onderwijs bij besmettingen in de klas verminderen”, meldt het OMT.

In de aankoop van vaccins heeft het kabinet er al rekening mee gehouden. De ’vaccinportefeuille’ voor 2022 en 2023 is groot genoeg on alle Nederlanders boven de 12 jaar te vaccineren. Voor die jaren zijn 30 miljoen vaccins besteld voor ongeveer 15 miljoen mensen.

In Nederland zijn bijna 1,2 miljoen kinderen vanaf 12 jaar. Met het huidige tempo zouden zij binnen een tot twee weken geprikt moeten kunnen worden. Naar verwachting begint het vaccineren van kinderen eind augustus.

Advies Gezondheidsraad

De Jonge wil nog wel wachten op het advies van de Gezondheidsraad hierover, vooral vanwege de mogelijk ethische bezwaren. Kinderen worden doorgaans niet zo ziek van corona, al varieert de ziektelast per leeftijdsgroep - volgens het OMT is voor de jongere tieners corona vergelijkbaar met gewone griep. Het is een dilemma voor de communicatie: hoe overtuig je mensen ervan zich te laten prikken tegen een virus waarvan ze zelf niet zo ziek worden?

Pfizer is door Europees Medicijnagentschap EMA goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Pfizer heeft wel een zeer zeldzame bijwerking die vooral bij 18- tot 30-jarigen voorkomt: myocarditis, een ontstoken hartspier, een aandoening die mensen ook van corona kunnen oplopen overigens. Volgens het Amerikaanse RIVM wegen de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen. Behalve in de VS worden ook in Canada, Polen en Duitsland kinderen gevaccineerd tegen corona.

Vaccinatie is een vrijwillige medische handeling waarvoor toestemming van de ouder, en vanaf 12 jaar, ook van het kind nodig is. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen of ze het vaccin willen.