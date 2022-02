Vrouw vastgegrepen, meegenomen en bestolen in auto door drie onbekende mannen in Emmen

De vrouw werd vervolgens meegenomen door drie onbekende mannen. Ze moest haar autosleutels afgeven en weer in haar eigen auto plaatsnemen. Samen met de drie mannen is zij vervolgens naar de Valtherzandweg gereden, aan de rand van Emmen. Daar moest ze met geld over de brug komen. De mannen zijn daarna weggerend in de richting van het bos achter de Valtherlaan, meldt Dagblad van het Noorden.

Surinaams accent

Het gaat volgens de politie om twee gezette mannen en een wat kleinere man. Ze droegen die avond alle drie donkere kleding en hun gezichten waren onherkenbaar. Ze spraken Nederlands, maar een man leek een Surinaams accent te hebben. Een van de gezette mannen was wat ouder en had een baard.

De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die mogelijk gezien of gehoord hebben dat de vrouw is meegenomen vanaf de Achterlaan of de drie mannen hebben gezien in de buurt van de Achterlaan, de Valtherzandweg of bij het bos achter de Valtherlaan in de Drentse plaats.

