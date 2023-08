Ontsnapte man met boeien en op sokken in Helmond aangehouden

De man was donderdag aangehouden en geboeid vanwege een melding van huiselijk geweld. Maar hij wist het op een lopen te zetten, op sokken nog wel, want zijn schoenen had hij niet meer aan. Daarna volgde een lange zoektocht naar de man, die op zijn vlucht omstanders vroeg hem van zijn handboeien te bevrijden met een slijptol. Hij hing daarbij het verhaal op dat hij een wilde nacht met zijn vrouw achter de rug had.

Uiteindelijk gaf de man het op en meldde zich bij de politie. Hij is ingesloten voor verhoor en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Of de man de boeien nog om had toen hij zich meldde, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.