Erasmus MC spoort onbekende oorspronkelijke tumoren op met DNA

Binnenkijken: Massa Is Kassa-Peter Gillis verkoopt villa voor 1,4 miljoen!

De Brabantse vakantieparkenmiljonair Peter Gillis, bekend van zijn real life soap Massa is Kassa op SBS6, verkoopt zijn megavilla net over de Belgische grens in het plaatsje Neerpelt. Het landgoed is van alle luxe voorzien, blijkt uit deze uitgebreide rondleiding door het gigantische optrekje.