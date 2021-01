’Trump schuift twee impeachment-advocaten aan de kant’

Butch Bowers en Deborah Barberi, twee advocaten in South Carolina, zouden niet langer deel uitmaken van Trumps team dat zich voorbereidt op het afzettingsproces dat in de week van 8 februari begint in de Senaat.

De impeachment van Trump wordt ingezet wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool 6 januari in zijn speech hebben uitgelokt.

Dinsdag diende de Republikeinse senator Rand Paul nog een bezwaar in tegen de impeachment van Trump, maar dat werd afgewezen door de Senaat. Het voorstel kreeg 45 stemmen voor, 55 senatoren stemden tegen. Paul, een aanhanger van Trump, zei dat hij met de motie wilde aantonen dat er niet voldoende steun is voor een afzetting. Trump is inmiddels geen president meer, waardoor veel Republikeinen vinden dat de zaak moet worden gestopt.

Om een president af te zetten zijn er 67 stemmen in de Senaat nodig. Dat betekende volgens Paul dat er nu onvoldoende steun is voor het afzetten, waardoor de uitkomst volgens hem al vaststaat.