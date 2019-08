Hugo de Jonge sluit coalitie met FVD uit

„De Rusland-flirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken”, aldus De Jonge. Hij maakt ook de vergelijking met de eerdere samenwerking met de PVV. „Ze hadden een grote achterban en waren nog niet getest. Maar dat was geen succes, ’to put it mildly’. Dat moeten we niet nog een keer doen.”

De Jonge is een van de namen die worden genoemd als het gaat om wie in de toekomst het CDA gaat leiden. Sinds het vertrek van Sybrand Buma leidt Kamerlid Pieter Heerma de fractie als tussenpaus.