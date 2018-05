Kapper discrimineert vrouwen

Vrouwen betalen volgens het VTM-nieuws bij bijna alle kapperszaken meer dan mannen, soms zelfs twee keer meer voor een vergelijkbare knipbeurt.

De federatie van Belgische kappers zegt dat de prijzen niet gelijk zijn omdat bij mannen een enorme prijzenslag is geweest. Ze werken onder de prijs en om het verlies goed te maken betalen vrouwen meer.

Het Instituut voor de Gelijkheid vindt dat er sprake is van discriminatie op basis van geslacht en dat het verschil in prijzen ’in strijd is met de Genderwet.’

Of de kappers nu verplicht worden hun prijzen voor vrouwen te verlagen, is nog onduidelijk.

