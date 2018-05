Metrosteker Philip O. krijgt 5 jaar en tbs

Philip O. was op proefverlof van de psychiatrische afdeling van het AMC toen hij de 38-jarige hardwerkende vader Joost Wolters volkomen willekeurig aanviel op station Venserpolder in Zuidoost. Er brak paniek uit, want het was spits en de metro zat vol met mensen. Wolters had geen schijn van kans. Met negen messteken bloedde hij ter plaatse dood.

O. heeft een lange lijst van psychiatrische problemen en gewelddadigheden achter zijn naam. Hij pleegde al eens eerder een gewapende overval op een Shell-tankstation aan de Leerderhoogtweg in de Bijlmer en werd daarvoor in 2016 veroordeeld tot 2 jaar cel. Net als in de zaak van de dodelijke steekpartij in de metro, weigerde O. destijds mee te werken aan een onderzoek naar zijn geestvermogens. Tijdens de rechtszaak over die overval zou hij een beveiliger van de rechtbank hebben aangevallen.

Hoewel hij nimmer meewerkte met psychologische onderzoeken, oordeelde de rechter ditmaal dat er voldoende beoordeeld kan worden welke stoornissen O. heeft. Hij zou onder meer aan schizofrenie en psychoses lijden. „Dat beeld is duidelijk genoeg om te stellen dat u voor onbepaalde tijd dient te werken aan herstel. U vormt een groot gevaar voor de maatschappij. Pas als dat is opgelost via de dwangverpleging, komt u weer vrij.”

Ook celstraf

De rechtbank gaf ook nog 5 jaar gevangenisstraf als genoegdoening voor de nabestaanden, die met meer dan 35 mensen waren uitgerukt om het oordeel zelf te vernemen.

De metrosteker verhief tijdens de uitspraak meermalen zijn stem. „This guy is talking shit”, riep hij boos over de rechter. Die berispte O. en gaf hem het ultimatum dat hij zijn mond zou houden of uit de zaal zou worden verwijderd. O. haalde het alsnog tot het einde van de veroordeling. Hij heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

