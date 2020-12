Harder optreden tegen creatieve winkeliers: ’Kraampje voor de deur mag niet’

Hubert Bruls, voorzitter van het overlegorgaan, heeft aan minister Grapperhaus gevraagd om de regels voor groothandels onder de loep te nemen. „Wij zien namelijk dat het bij deze ondernemingen heel erg druk is de afgelopen week. Dat is dus overduidelijk niet de bedoeling.”

Bruls wil daarom actie: „Het is niet uit te leggen aan onze kleine ondernemers dat bijna alles dicht is, terwijl het bij groothandels enorm druk is. Daarom hebben wij de minister gevraagd om de groothandels aan te spreken op de drukte. Ook moet er worden nagedacht om eventueel strengere regels voor deze sector. Voor het einde van de week moet hierover een knoop worden doorgehakt.”

„Dat is belangrijk om het draagvlak in stand te houden”, zegt hij. „Die drukte doet iets met de samenleving. Wij doen er alles aan dat er minder mensen op straat zijn. Het kan dus niet zo zijn dat we bij de groothandels een tegengesteld effect zien.”

’Kraampje voor de deur mag niet’

Ook wil Bruls dat er harder wordt opgetreden tegen ondernemers die de coronaregels aan hun laars lappen, door de sluiting te omzeilen. „Dicht is dicht”, zegt hij resoluut. „We zien namelijk op verschillende plekken in het land dat er door creatieve manieren de regels worden geschonden. Denk bijvoorbeeld aan een kraampje voor de deur van een kledingwinkel, terwijl dat niet mag. Daarom hebben we met alle burgemeesters besloten hier strenger tegen op te treden.”

Grapperhaus sluit zich bij die oproep aan. „Een kraampje voor de deur mag niet”, zegt de minister. „We moeten ons realiseren dat hoe beter we aan de regels houden hoe sneller we er met de samenleving vanaf zijn.”