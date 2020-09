Verdere kaalslag kerstcircussen: weer vier steden geschrapt

René Duursma, producent van deze vier kerstcircussen, maakte dinsdag bekend dat alle voorstellingen, waarvoor de voorverkoop al in volle gang was, doorschuiven naar de winter van 2021/2022. „We hebben alles uit de kast gehaald om een aangepast kerstcircus mogelijk te maken, maar de onzekerheid over het al dan niet doorgaan bleef te groot. Iedereen krijgt zijn geld terug.”

Geen statige receptie

Duursma vindt dat hij door de coronamaatregelen niet de kwaliteit kan bieden die bezoekers van een kerstcircus mogen verwachten: „Bij een kerstcircus horen sfeer en beleving, een kinderboerderij, een foodtruckplein, een meet & greet met artiesten en een afsluitende lichtjesparade voor de jeugd. Al die onderdelen moesten helaas omwille van de veiligheid al worden geschrapt. Op een gegeven moment bereik je een ondergrens en houdt het gewoon op. Ik wil het hooggeëerde publiek waar voor zijn geld geven. Circus is feest en geen statige receptie. Geen feest, geen circus, zo eenvoudig is het helaas.”

Met nog eens vier speelplaatsen minder, is sprake van een enorme kaalslag onder de kerstcircussen. Grote spelers als Wereldkerstcircus Carré en Kerstcircus Ahoy namen al eerder de beslissing in deze coronatijd alle voorstellingen af te gelasten. Datzelfde geldt voor de kerstcircussen die gehouden zouden worden in Utrecht, Leiden en Groningen.

Drama in de circuswereld

„Dat de risico’s te groot worden, zag je aankomen. Ik verwacht dat meer wintercircussen het voorbeeld van Duursma volgen en het niet aandurven”, zegt circuskenner Wim Peeters. Peeters is al jaren kind aan huis bij het grootste circusfestival ter wereld in Monaco, heeft een eigen circusmuseum in Zandvoort en kent als variété-producent veel artiesten: „Doordat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, kan er maar een derde van het aantal toeschouwers in de tent. Te weinig om de kosten te dekken. Er is een drama gaande in de circuswereld. Artiesten en ook tentenbouwers hebben nauwelijks te eten.”

Duursma wil, ondanks de tegenslagen, met zijn Duursma Events Groep doorgroeien. In Heerhugowaard maakte hij dinsdag bekend dat zijn bedrijf circus Sijm overneemt.