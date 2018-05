Geschrokken buren: ’Vrouw die sprong met kind riep eerder om hulp’

„Wonder boven wonder hebben ze het allebei overleefd”, zegt een woordvoerder.

Volgens meerdere omwonenden zou de jonge vrouw zondag al om hulp hebben geroepen vanuit het raam. „Ze riep in het Engels om hulp. Buren hebben haar toen aangesproken en geprobeerd haar te kalmeren. Ook de politie is toen gekomen en bij haar binnen geweest.”

Randy woont op de derde verdieping, pal naast het gezin. Hij hoorde gisteren geschreeuw en is direct gaan kijken. „Ik weet niet waarom het is gebeurd, maar ze is op de rand gaan zitten en is met kind en al naar beneden gesprongen. We konden haar helemaal boven horen krijsen.”

’Pijn in mijn buik’

Een groot gat in de bosjes markeert de plek waar de vrouw met haar kind terecht is gekomen. „Ik ben gaan kijken en ze lag te creperen van de pijn”, knikt Randy richting het struikgewas. Hij was dusdanig onder de indruk dat hij snel weer naar binnen ging.

„Ik kreeg er pijn van in mijn buik. Ik hoorde dat het kindje wel oké is. Wel is het polsje gebroken, geloof ik.” De student kan niet zeggen of het vaker hommeles was in de aangrenzende woning.

’Ongelooflijk triest’

Een directe buurvrouw wil er niet over praten. „Het is al erg genoeg als je tot zo’n daad komt.” Een buurman noemt de wanhoopsdaad een „ongelooflijk trieste gebeurtenis.” Het zijn rustige mensen en ze zien er altijd netjes uit”, zegt de man die al vijftig jaar in Overvecht woont. „Je hoorde ze nooit, behalve als ze gedag zeiden.”

Volgens hem gaat het om een Portugees gezin. Veel praten kon hij niet met de moeder omdat hij geen Engels beheerst. „Het is een kleine vrouw”, wijst de man naar het smalle raam. „Ik zou er niet doorheen passen.” Het is heel triest en als buren leven we mee met het gezin.”

Vervolging

Op dit moment is het niet duidelijk hoe moeder en kind eraan toe zijn en of er een vervolging komt. „Dat besluit neemt het Openbaar Ministerie later vandaag. Onderzocht wordt in welke toestand deze vrouw was op het moment dat dit gebeurde.” De woordvoerder doelt daarmee op een mogelijke psychose of anderszins verwarde toestand van de moeder.

Rond 21.30 uur ging het mis bij een flat van vier verdiepingen hoog aan de Othellodreef, vlakbij station Utrecht Overvecht. Hulpdiensten troffen de vrouw en haar kind in de bosjes aan.